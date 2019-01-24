Сотрудников ТЦ в Щелкове эвакуировали из-за трещины в перекрытии

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Персонал ТЦ "Глобус" в подмосковном городе Щелково эвакуировали из-за трещины в перекрытии. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Охранник утверждает, что расщелина между наземной парковкой и одноэтажным магазином появилась минувшей ночью. К построенному в 2006 году торговому центру, где в момент эвакуации не было посетителей, выехали экстренные службы.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС, длина трещины составила 60 метров, а ее ширина – от 0,5 до одного сантиметра.