Один человек пострадал в ДТП с участием трамвая в Лефортове

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль столкнулся с трамваем на юго-востоке столицы. В результате пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло на пересечении шоссе Энтузиастов и проезда Завода "Серп и Молот". От удара легковушка отлетела в дорожное препятствие. Травмы получил человек, ехавший в автомобиле.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины аварии.