Британскую учительницу задержали в Шереметьево с гранатой в чемодане

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В столичном аэропорту Шереметьево задержали 46-летнюю учительницу из Великобритании, у которой в чемодане обнаружили ручную гранату.

Как сообщает РИА Новости, в ходе допроса стало известно, что женщина купила боеприпас на одном из московских рынков. По словам задержанной, она планировала продемонстрировать оружие своим студентам на уроках истории.

Позже выяснилось, что граната оказалась муляжом. Тем не менее сотрудники службы безопасности изъяли предмет, отметив, что подобные боеприпасы обычно используют военные в учебных целях.