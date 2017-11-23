Стала известна причина крушения самолета L-410 в Хабаровском крае

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Во время посадки разбившегося в Хабаровском крае самолета L-410 произошел сбой в работе правой силовой установки.

Как пояснили в Межгосударственном авиационном комитете, нештатная ситуация на борту случилась на высоте 150 метров на посадочной площадке Нелькана. Самолет начал торможение, произошло кренение вправо. Бортовой самописец зафиксировал значение крена более 180 градусов. После этого судно столкнулось с землей, передает "Газета.ру".

Отмечается, что левый двигатель функционировал нормально, в полете двигатели не выключались. Экипаж пытался парировать кренение, однако сделать это не удалось.

В настоящий момент комиссия по расследованию крушения готовится к эвакуации самолета и его частей, чтобы провести необходимые проверки. К исследованию привлекут чешских коллег и представителей компании-изготовителя. Специалисты уже расшифровали данные регистраторов, звуковую и параметрическую информацию анализируют.

Ранее сообщалось, что в связи с авиакатастрофой в Хабаровском крае приостановили полеты самолетов L-410. Временно их планируют заменить другими судами.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение в поселке Нелькан 15 ноября. Авария произошла в двух километрах от точки назначения, примерно в 13:00 по местному времени. В результате катастрофы погибли шесть человек. Выжить удалось только трехлетней девочке. Ее здоровью ничего не угрожает.

После инцидента было возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".