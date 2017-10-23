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23 октября 2017, 09:53

Происшествия

Вагоны с нефтью сошли с рельсов в Канаде

Фото: AP/Gillian Flaccus

В Канаде с рельсов сошел поезд, перевозивший сырую нефть. В результате перевернулись 12 цистерн с горючим.

ЧП произошло в канадском округе Стерджон. Спасатели эвакуировали жителей 46 домов, расположенных в двух ближайших к месту происшествия районах. Их направили в специальный центр.

Как сообщает "Мир 24", данных о пострадавших не поступало. Не было информации и о материальном ущербе.

происшествия за рубежом
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