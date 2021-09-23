СК заочно арестовал еще одного причастного к убийству российских военных в Сирии

13:24
Фото: AP Photo/Ivan Sekretarev
Российские следователи установили еще одного причастного к убийству военных ВС РФ в Сирии в 2015 году. Им оказался местный житель по имени Рамадан Ади бин Аднан. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
В России продолжают расследовать уголовное дело об убийстве российских военных – пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, покушении на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина, а также ряда других преступлений, совершенных 24 ноября 2015 года.
"В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена личность гражданина Сирии Рамадана Ади бин Аднана", – рассказали в ведомстве.
Установить личность преступника удалось благодаря фотографии, размещенной в интернете, на которой вооруженный фигурант позирует возле тела Олега Пешкова.
Это доказательство позволило подтвердить причастность Ади бин Аднана к инкриминируемым преступлениям.
"Рамадан Ади бин Аднан объявлен в международный розыск", – добавили в Следственном комитете РФ. По решению российского суда боевик заочно арестован.
В общей сложности по данному уголовному делу было предъявлено обвинение 14 участникам незаконных вооруженных формирований, все они объявлены в международный розыск.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал сирийцев, причастных к гибели российского пилота Су-25 Романа Филиппова, убитого на территории, подконтрольной террористам. Фигурантов в зависимости от их участия обвиняют в убийстве и попытке убийства, участии в вооруженном формировании и надругательстве над телами умерших. Срок ареста будет отмеряться с момента их экстрадиции в Россию.
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