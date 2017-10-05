В Госдуме подтвердили казнь двух россиян в Сирии

05 октября 2017, 23:48
Фото: ТАСС/BarcroftMedia/Zouhir Al Shimale
Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий подтвердил информацию СМИ о казни россиян Романа Заболотного и Григория Цуркану боевиками запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство" в Сирии, сообщает РИА Новости.
По словам депутата, мужчинам предложили прочитать на камеру по бумаге текст, в котором, в частности, говорилось, что они вступают в ряды ИГ. "Их заставляли это сделать, но ни Роман, ни Григорий не подчинились их требованию", – сказал Водолацкий. После этого пленных, по словам депутата, убили.
3 октября боевики разместили видео с двумя захваченными военными из РФ. Они говорят на русском языке и называют свои имена – Роман Заболотний и Григорий Цуркану.
То, что на видео запечатлен именно Заболотный, подтвердил его друг. Он рассказал, что Заболотный попал в Сирию из Ростова-на-Дону через базу ЧВК Вагнера в Молькино. Зарплата у него было якобы в 300 тысяч рублей в месяц. 4 октября Заболотного опознали как участника казачьего движения.
Другого пленника, Григория Цуркану, опознал его брат Роман. Тот также не являлся военнослужащим Минобороны, а отправился в Сирию через ЧВК Вагнера. Цуркану состоял во всероссийской организации ветеранов "Боевое братство". До поездки в Сирию оба мужчины воевали в Донбассе.
Гибель в Сирии Заболотного подтвердил также депутат городской Думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров. По его словам, это случилось 3 сентября.
В последнее время в Сирии произошло несколько громких убийств российских военнослужащих. 24 сентября в Сирии погиб командующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов.
Обстоятельства смерти генерала и еще двух российских офицеров во время боев за Дейр-эз-Зор сочли странными. Некоторые из российских политиков обвинили в случившемся США.
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