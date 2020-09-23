В Южно-Сахалинске кондуктор высадила из автобуса проспавшего свою остановку ребенка

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

В Южно-Сахалинске кондуктор выгнала из автобуса ученика начальной школы, проспавшего свою остановку, сообщает News.ru.

Мальчика разбудили уже на конечной остановке. Поскольку автобусам запрещено разворачиваться с пассажирами в салоне, кондуктор высадила его.

В пресс-службе мэрии города отметили, что никто из взрослых не посмотрел, вернулся ли школьник в салон. Тревогу забили родители ребенка, у которого к тому же разрядился телефон.

К поиску подключились волонтеры. Найти школьника удалось только через несколько часов. Как оказалось, он заблудился.

Сотрудницу автопредприятия обещали наказать.

Ранее в Кемеровской области пенсионерку избили в трамвае за то, что она была без маски. Случилось это в Новокузнецке. Видео выложили в Сеть очевидцы.

Как выяснилось, женщина страдает астмой и потому не может долго находиться в маске, хотя имеет ее при себе. Об этом она сообщила водителю и кондуктору. Их реакция оказалась неадекватной.