В Южно-Сахалинске кондуктор высадила из автобуса проспавшего свою остановку ребенка

09:26
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
В Южно-Сахалинске кондуктор выгнала из автобуса ученика начальной школы, проспавшего свою остановку, сообщает News.ru.
Мальчика разбудили уже на конечной остановке. Поскольку автобусам запрещено разворачиваться с пассажирами в салоне, кондуктор высадила его.
В пресс-службе мэрии города отметили, что никто из взрослых не посмотрел, вернулся ли школьник в салон. Тревогу забили родители ребенка, у которого к тому же разрядился телефон.
К поиску подключились волонтеры. Найти школьника удалось только через несколько часов. Как оказалось, он заблудился.
Сотрудницу автопредприятия обещали наказать.
Ранее в Кемеровской области пенсионерку избили в трамвае за то, что она была без маски. Случилось это в Новокузнецке. Видео выложили в Сеть очевидцы.
Как выяснилось, женщина страдает астмой и потому не может долго находиться в маске, хотя имеет ее при себе. Об этом она сообщила водителю и кондуктору. Их реакция оказалась неадекватной.
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