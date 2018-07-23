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Происшествия

23 июля, 16:48

При пожаре в детском саду у метро "Маяковская" никто не пострадал

происшествия пожар

Фото: www.instagram.com/tattyabram

В результате пожара в здании для дошкольных групп школы № 2054 в центре столицы никто не пострадал, сообщил куратор образовательных организаций Центрального административного округа столицы Александр Тверской.

По его словам, возгорание произошло во время ремонтных работ. Он подчеркнул, что в здании не было детей и педагогических работников.

"Возможная причина возгорания – нарушение технологии при производстве работ", – цитирует Тверского Агентство "Москва". Он уточнил, что администрация школы выставит претензию исполнителям и потребует компенсации ущерба.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании детского сада на улице Садовая-Триумфальная. Площадь распространения огня составила 20 квадратных метров.

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