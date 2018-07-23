В Иране произошло четвертое за сутки землетрясение

23 июля, 05:23
Фото: ТАСС/BarcroftMedia/Shams Ul haq Qari / Barcroft Ind
Четвертое за сутки землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник утром в провинции Керман, передает РИА Новости, ссылаясь на иранские источники информации.
По данным Иранского сейсмологического центра, первые толчки в юго-восточной провинции зафиксировали в 01.09 по местному времени (00.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах или разрушениях пока отсутствуют.
Сообщается, что за воскресенье в Иране произошло три землетрясения. Самым мощным из них стало третье. В провинции Керманшах магнитуда подземных толчков равнялась 5,9. Сотрясание земли ощущалось на всей территории.
Согласно последним сообщениям, 287 жителей провинции получили ранения, 101 здание было полностью разрушено, еще около 850 зданий были повреждены.
По словам руководителя службы по чрезвычайным ситуациям, в район было направлено 15 групп спасателей.
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