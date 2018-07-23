Подозреваемый в гибели детей на лодке под Астраханью задержан

23 июля, 02:33
Фото: ТАСС/Григорьев Максим
Подозреваемый в гибели детей на лодке в Астраханской области задержан. Молодой человек находился под воздействием наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета.
В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. По последним данным, из воды подняли тело утонувшей девочки.
Поиски продолжаются. Информация уточняется.
По материалам следствия, вечером 22 июля 2018 года местный житель 1991 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял у знакомого лодку типа "Южанка". Молодой человек намеревался переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района.
В результате неудачного маневра во время переправы лодка потеряла равновесие и опрокинулась. Дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, трое утонули.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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