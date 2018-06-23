Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана из-за Трампа

23 июня 2018, 20:36
Фото: AP/Carolyn Kaster
Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс отказались обслуживать в ресторане из-за того, что она работает на президента страны Дональда Трампа. Инцидент произошел в американском штате Вирджиния.
"Вчера вечером хозяйка ресторана Red Hen в Лексингтоне (штат Вирджиния) попросила меня уйти, потому что я работаю на Трампа, и я вежливо ушла. Ее действия больше говорят о ней, чем обо мне", – написала Сандерс в Twitter.
Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so— Sarah Sanders (@PressSec) 23 июня 2018 г.
Пресс-секретарь добавила, что всегда старается уважительно относиться к людям, даже если с ними не согласна.
По словам официанта Red Hen вместе с Сандерс ресторан покинули семь членов ее семьи.
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