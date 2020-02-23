Семь человек погибли в Турции в результате землетрясения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Семь человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции у границы с Ираном. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала "Хабер тюрк".

"После землетрясения в Иране семеро наших граждан погибли в (провинции – Прим. ред.) Ван. Среди них четверо детей и трое взрослых", – сказал Сойлу.

Землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией в 08:52 по московскому времени. Эпицентр природного явления находился на глубине пяти километров.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 6,8 случилось в городе Элязыг и провинции Малатья. В результате стихийного бедствия разрушились 30 зданий, несколько десятков сооружений были сильно повреждены.

