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Поезд насмерть сбил двух человек на Павелецком направлении МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"По предварительной информации, на железнодорожных станциях «Нижние Котлы» и «Кашира» Павелецкого направления МЖД смертельно травмированы двое человек. Предварительная причина произошедшего - переход железнодорожных путей в неустановленном месте", – рассказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в феврале поезд сбил двух подростков в районе станции Водники Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Причина – переход железнодорожных путей в неустановленном месте.

На место инцидента незамедлительно выехала следственная группа для осмотра места происшествия, установления очевидцев происшествия, выяснения условий жизни погибших детей, а также проведения иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.