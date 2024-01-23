Друг убитого юмориста раскрыл детали конфликта на фестивале КВН в Сочи

Фото: телеграм-канал SHOT

Юморист Амиран Геворкян после драки на фестивале КВН в Сочи провел два дня в коме, а после скончался. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на друга 31-летнего шоумена.

"Завязалась потасовка на фестивале. Охранники КВН некомпетентно вывели их на улицу, как собак оставили, чтоб там дрались, а не внутри", – рассказал он.

По его словам, Геворкян отошел в сторону поговорить с двумя людьми. Друг юмориста отметил, что они были немного пьяны. Те, с кем повздорил погибший, были из дагестанской команды, но в игре не участвовали.

Отмечается, что один из них ударил Геворкяна, а затем толкнул. Артист сорвался с обрыва на парковку, получил травму головы, потерял сознание. В больнице ему пришлось делать трепанацию черепа.

Собеседник телеканала уточнил, что злоумышленника ищут. У Геворкяна из родственников остался отец, его мать умерла около года назад.

Похороны Геворкяна состоялись 23 января. В местном мавзолее прошла панихида, затем – церемония погребения. Знакомый погибшего назвал его жизнерадостным человеком с большим сердцем и тонким чувством юмора.

Еще один товарищ юмориста подчеркнул, что он был неконфликтным, замечательным, мирным человеком и не ввязывался в драки.

Инцидент произошел в ночь на 18 января около гостиницы "Жемчужина". Удары мужчине, предположительно, нанес участник махачкалинской команды КВН под псевдонимом Лахмаджу.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре Хостинского района города Сочи.

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