В Магнитогорске задержали 27 человек за торговлю наркотиками в интернете

В Челябинской области задержали 27 человек по подозрению в создании интернет-магазинов по продаже наркотиков. Установлены обстоятельства 87 эпизодов.
Подозреваемых задержали в Магнитогорске. "Связь между сообщниками осуществлялась посредством различных мессенджеров", – цитирует ТАСС официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
При обысках правоохранители изъяли 10 килограммов синтетических наркотиков, приспособления для их производства, автомобили, компьютеры и телефоны. Сумма доходов от преступных действий предварительно оценена в 10 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что столичные спецслужбы задержали преступную банду, которая поставляла наркотические вещества в Россию из Центральной Азии. Подозреваемых схватили ночью в московском лесу, где они передавали наркотики. Во время спецоперации изъяли более 40 килограммов героина.
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