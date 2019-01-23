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13:02

В Магнитогорске задержали 27 человек за торговлю наркотиками в интернете

происшествия

13:02

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Челябинской области задержали 27 человек по подозрению в создании интернет-магазинов по продаже наркотиков. Установлены обстоятельства 87 эпизодов.

Подозреваемых задержали в Магнитогорске. "Связь между сообщниками осуществлялась посредством различных мессенджеров", – цитирует ТАСС официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

При обысках правоохранители изъяли 10 килограммов синтетических наркотиков, приспособления для их производства, автомобили, компьютеры и телефоны. Сумма доходов от преступных действий предварительно оценена в 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что столичные спецслужбы задержали преступную банду, которая поставляла наркотические вещества в Россию из Центральной Азии. Подозреваемых схватили ночью в московском лесу, где они передавали наркотики. Во время спецоперации изъяли более 40 килограммов героина.

происшествия

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