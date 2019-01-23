Упавшего с высоты в Коммунарке эвакуировал вертолет

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Пострадавшего при падении с высоты в Коммунарке эвакуировал вертолет санавиации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского

департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Аппарат забрал пациента с различными травмами из дома 45 по улице Александры Монаховой. Его доставят в специализированное лечебное учреждение столицы.

В департаменте уточнили, что на борту пострадавшего сопровождают члены авиамедицинской бригады.