Рэпер перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа

Фото: телеграм-канал Mash

В ГИБДД изучают видео рэпера, который перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

"ГИБДД изучает это видео", – сказали в пресс-службе.

Ранее в Сети было опубликовано видео со съемок рэп-клипа на Новом Арбате. На кадрах певец в черном с золотом халате идет по дороге в окружении автомобилей Maybach в час пик. Движение по Новому Арбату таким образом оказалось заблокировано.

По данным телеграм-каналов, автор видео – певец Ziroy (Гриша Зироян).

Видео: РЕН



