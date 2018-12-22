Обвиняемого в похищении знакомой арестовали в Москве

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Мужчина похитил знакомую девушку на севере столицы. Следователи расследуют уголовное дело в отношении него, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По информации следствия, утром 21 декабря обвиняемый дождался, пока девушка выйдет из дома, подошел к ней, насильно поместил в автомобиль. С ней он поехал в неустановленное место.

В течение несколько часов 33-летнего мужчину задержали, а девушку освободили. Его обвиняют в преступлении по статье о похищении человека. Задержанный дал признательные показания, суд заключил его под стражу.