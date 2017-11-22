СК выясняет обстоятельства смерти мужчины на полу больницы в Смоленске

22 ноября, 17:40
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Следственный комитет инициировал проверку после гибели мужчины в больнице Смоленска. Поводом стала видеозапись, опубликованная в соцсетях.
На кадрах видно, как пациент выходит из палаты в коридор отделения и падает на пол. Мимо него проходят люди, которые, возможно, являются сотрудниками больницы. Однако помощь мужчине начинают оказывать только спустя десять минут, сообщает РИА Новости.
Через некоторое время медики констатировали смерть. По предварительным данным, инцидент произошел летом. Мужчина получил ранения в ходе драки на юбилее.
Как отметили в СК, летом следователи не нашли криминала в смерти пациента. Однако после появления видеозаписи будет проведена дополнительная проверка.
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