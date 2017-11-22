Молодой человек выжил после ножевого ранения в сердце

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Молодого человека с ножевым ранением в сердце обнаружили у входа в торговый центр на юго-западе столицы. Прохожие нашли его в бессознательном состоянии.

Инцидент произошел у ТЦ "Азовский" на одноименной улице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пострадавшему 18 лет. Он является уроженцем Киргизии. При госпитализации у молодого человека диагностировали ножевое ранение в сердце. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители проверяют троих молодых людей на причастность к нападению.

Информацию о происшествии и возбуждении дела подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.