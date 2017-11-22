Три человека погибли при столкновении авто с маршруткой в Ростовской области

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Иномарка столкнулась с маршрутным микроавтобусом в Ростовской области. Жертвами ДТП стали три человека, пострадали шесть пассажиров маршрутки.

Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального ГУ МВД.

"На 25 километре автодороги "Ростов – Ейск" произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Cruze и маршрутной "Газели". По предварительной информации, в результате аварии в иномарке погибло три человека. Пассажиры маршрутного такси доставлены в медицинское учреждение", –

цитирует пресс-службу регионального ГУ МВД ТАСС.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства столкновения.