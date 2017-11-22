В США скончался актер Дэвид Кэссиди

22 ноября, 06:03
Фото: ТАСС/Алексей Константинов
В США в возрасте 67 лет скончался актер и певец Дэвид Кэссиди. Артист находился в тяжелом состоянии.
Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Associated Press, актер был ранее доставлен в больницу в критическом состоянии. У него отказывали печень и почки.
По информации РИА Новости, спасти актера смогла бы только пересадка печени, однако вероятность, что он переживет операцию была крайне мала. Во вторник семья артиста приняла решение отказаться от использования средств поддержки жизнедеятельности. Как только актера отключили от аппаратов, он скончался.
Дэвид Кэссиди стал широко известен благодаря роли в комедийном музыкальном сериале 70-х годов «Семья Партриджей». Он также выдвигался на премию «Грэмми».
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