Полеты L-410 приостановлены в Хабаровском крае из-за авиакатастрофы

22 ноября, 05:36
Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае, из-за авиакатастрофы в Нелькане, приостановлены полеты самолетов L-410. Планируется, что их на время заменят другими судами.
"Полеты приостановлены до выяснения обстоятельств причин крушения. Сейчас в регионе три самолета L-410, которые выполняют полеты в отдаленные поселки, их заменят другими судами", – цитирует РИА Новости слова представителя краевого правительства.
Собеседник агентства отметил, что сейчас приостановлены полеты в Богородское, Советскую Гавань, Чегдомын и Комсомольск-на-Амуре, которые имеют наземное транспортное сообщение. Из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Охотск и Нелькан теперь будут летать Ан-24 и Ан-26.
Он также пояснил, что вылеты в Аян, Чумикан и Херпучи будут выполняться на вертолетах Ми-8 с привлечением других эксплуатантов. Причем, перевозчика выберут на конкурсной основе.
Ранее сообщалось, что днем, 15 ноября, в Хабаровском крае при заходе на посадку потерпел крушение самолет L-410. На его борту находились два пилота и пять пассажиров. В результате авиакатастрофы погибли шесть человек, выжить удалось лишь девочке 3,5 лет.
По данному факту было возбуждено дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас расследование ведет Международный авиационный комитет.
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