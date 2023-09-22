Число пострадавших от взрыва газового баллона в Шебекине выросло до 7

Фото: телеграм-канал 112

Количество пострадавших от взрыва газового баллона в Шебекине Белгородской области выросло до семи. Об этом министр здравоохранения региона Андрей Иконников рассказал в своем телеграм-канале.

"Травмы различной степени тяжести получили семь человек: четверым из них госпитализация не потребовалась, им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Еще трое госпитализированы в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа", – написал он.

По словам Иконникова, двое находятся в реанимации, состояние одного из них оценивает как тяжелое.

В пятницу, 22 сентября, в Шебекине разрушился частный дом из-за взрыва газового баллона. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, еще один находился под завалами.

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