22 сентября, 19:42Происшествия
Число пострадавших от взрыва газового баллона в Шебекине выросло до 7
Фото: телеграм-канал 112
Количество пострадавших от взрыва газового баллона в Шебекине Белгородской области выросло до семи. Об этом министр здравоохранения региона Андрей Иконников рассказал в своем телеграм-канале.
"Травмы различной степени тяжести получили семь человек: четверым из них госпитализация не потребовалась, им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Еще трое госпитализированы в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа", – написал он.
По словам Иконникова, двое находятся в реанимации, состояние одного из них оценивает как тяжелое.
В пятницу, 22 сентября, в Шебекине разрушился частный дом из-за взрыва газового баллона. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, еще один находился под завалами.
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