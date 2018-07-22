Следствие опровергло информацию о задержании сотрудника ярославской колонии

22 июля, 09:00
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Информация об аресте сотрудника исправительной колонии №1 Ярославля по делу об избиении заключенного не соответствуют действительности. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.
"Мы не можем подтвердить данную информацию, так как она не соответствует действительности", – сказала она, передает ТАСС.
Накануне вечером фонд "Общественный вердикт" разместил на своей странице в Facebook публикацию, в которой сообщалось о начале арестов фигурантов по делу об избиении заключенного в колонии №1 Ярославля. Позднее эта информация была опубликована в ряде российских СМИ.
20 июля СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются причастные к преступлению лица. Проверку в связи с инцидентом также начало управление ФСИН по области.
Ранее в СМИ появилось десятиминутное видео, на котором предположительно запечатлено избиение заключенного 1995 года рождения, осужденного в 2012 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, людьми в форме ФСИН.
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