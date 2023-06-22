Прокуратура организовала проверку после падения лифта в подмосковном Воскресенске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В связи с падением лифта в подмосковном городе Воскресенске, в результате чего пострадали два человека, прокуратура Московской области начала проверку.

"Предварительно установлено, что многоквартирный дом находится под управлением ТСЖ. Лифтовое оборудование было введено в эксплуатацию в 2007 году", – указано в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры проведут надзорные мероприятия, в рамках которых будут установлены все детали произошедшего и дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за обслуживание и эксплуатацию лифтов в доме.

Следственный комитет РФ по Московской области начнет доследственную проверку по факту травмирования двух граждан, в рамках которой будет принято процессуальное решение.

"В настоящее время следователи работают на месте происшествия, осуществляется осмотр", – заявили сотрудники СК в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что лифт упал с пятого этажа в многоэтажном жилом доме в Воскресенске.

ЧП произошло в 14-этажном жилом доме на улице Хрипунова, доме 3. Пострадавшие были госпитализировали с травмами легкой и средней степени тяжести.



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