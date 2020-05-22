Издателя журнала "Флирт" отправили под домашний арест

14:55
Фото: МВД России
Издателя журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева отправили под домашний арест в Москве по делу об организации занятия проституцией. Союзы журналистов не станут поддерживать задержанного издателя, передает "Газета.ру".
"Подобные журналы вряд ли можно назвать журналистикой, а тех, кто их издает – журналистами. Это рекламные буклеты, пропагандирующие какие-то товары или услуги – в данном случае незаконные", – поделился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Там вообще никакой журналистики нет и не было", – подчеркнул председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
"Симоновским районным судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Зяблицева, подозреваемого по части 1 статьи 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией")", – рассказали Агентству "Москва" представители суда.
Отмечается, что Зяблицев останется под домашним арестом до 1 июля этого года. Его и еще семь человек ранее задержали в столице в рамках уголовного дела об организации занятия проституцией.
Подозреваемые, по версии следователей, размещали в Сети объявления секс-работниц, а затем называли позвонившим адреса, где предоставляют интим-услуги. В июне 2017 года издателя журнала "Флирт" приговорили к трем годам колонии общего режима.
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