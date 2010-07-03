Минское шоссе перекрыто из-за опрокинувшегося грузовика

Движение на 47-м километре Минского шоссе в Подмосковье перекрыто в обоих направлениях из-за перевернувшегося грузовика с песком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

По предварительной информации, никто не пострадал. После аварии песок рассыпался по всему дорожному полотну. Помимо этого, произошло возгорание в кабине.

