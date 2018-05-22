Семь сотрудников Мариинского театра попали в больницу с отравлением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Семерых сотрудников Мариинского театра госпитализировали из-за отравления, сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

Всего специалисты зафиксировали 13 таких случаев у работников учреждения. Как передает РИА Новости, семерых доставили в клиническую больницу имени Боткина. Состояние сотрудников оценивают как удовлетворительное.

Управление начало расследование. Приняты меры, направленные на предотвращение распространения кишечных инфекций среди сотрудников театра.

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