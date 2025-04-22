В зоопарке Мариуполя рассказали, что погибший волонтер не загнал животных за перегородку

Фото: телеграм-канал "Следком ДНР"

Погибший при нападении тигра волонтер зоопарка Мариуполя не перегнал зверей за перегородку клетки. Об этом сообщил директор парка Савелий Вашура ТАСС.

Он отметил, что во время уборки вольеров хищников кормят в одной части вольера, но перед этим закрывают его перегородкой. За это время рабочие убирают освободившуюся часть клетки. После тигров перегоняют в другую часть и продолжают убирать вольер.

По словам Вашуры, мужчина не перегнал животных и полез в вольер.

Также он добавил, что погибший жил в здании на территории зоопарка, он работал тут волонтером около трех месяцев. Семьи у мужчины не было, сказал директор.

Инцидент со смертью волонтера в Мариуполе произошел около полудня 22 апреля. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка по статье о причинении смерти по неосторожности.