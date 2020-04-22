Москвич пытался продать 60 пятилитровых канистр этилового спирта

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В Москве мужчина пытался продать 60 пятилитровых канистр этилового спирта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерину Гузь.

"Оперативниками задержан 32-летний мужчина в момент попытки сбыта 60 пластиковых пятилитровых канистр этилового спирта стоимостью 120 тысяч рублей", – рассказала Грузь.

Она добавила, что в ходе обысков подозреваемого спиртосодержащая продукция была обнаружена в его автомобиле и гараже. В общей сложности было изъято более 200 литров.

По данному факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Ранее столичная полиция задержала подозреваемого в кражах из хостелов в Москве. Полицейским удалось установить, что злоумышленник, проживая в хостелах в ЦАО, похищал у граждан телефоны и другое имущество. Общий материальный ущерб составил около 170 тысяч рублей.