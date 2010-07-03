Легковушка столкнулась со скорой помощью на востоке Москвы

Скорая помощь и легковушка столкнулись на востоке Москвы

Один человек пострадал при столкновении машины скорой помощи и легковушки в столичном районе Вешняки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городское управление ГИБДД.

Авария произошла на пересечении улицы Вешняковская и аллеи Жемчуговой.

Пострадавший ехал в легковом автомобиле. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.