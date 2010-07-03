Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:18

Два человека пострадали в ДТП в Иваново

происшествия ДТП

14:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/info37

В Иваново два пассажира автобуса пострадали из-за резкого торможения перед тросом грузовика, который буксировал машину, сообщает управление МВД по региону.

Авария произошла в понедельник, 22 апреля, на транспортном кольце у автовокзала.

"По предварительной информации, водитель грузовой автомашины "Газель" буксировал аналогичный автомобиль на тросе и готовился к съезду с автомобильного кольца на второстепенную дорогу", – говорится в сообщении.

Водитель автобуса решил перестроиться и встать между грузовиками, но увидел трос и применил экстренное торможение.

По данным МВД, на момент аварии в автобусе было 24 пассажира.

"Женщина 1947 года рождения с переломом ребер доставлена в медицинское учреждение. Мужчина 1953 года рождения с ушибом лица оставлен на месте ДТП", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия устанавливают.

происшествия ДТП

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика