Два человека пострадали в ДТП в Иваново

В Иваново два пассажира автобуса пострадали из-за резкого торможения перед тросом грузовика, который буксировал машину, сообщает управление МВД по региону.

Авария произошла в понедельник, 22 апреля, на транспортном кольце у автовокзала.

"По предварительной информации, водитель грузовой автомашины "Газель" буксировал аналогичный автомобиль на тросе и готовился к съезду с автомобильного кольца на второстепенную дорогу", – говорится в сообщении.

Водитель автобуса решил перестроиться и встать между грузовиками, но увидел трос и применил экстренное торможение.

По данным МВД, на момент аварии в автобусе было 24 пассажира.

"Женщина 1947 года рождения с переломом ребер доставлена в медицинское учреждение. Мужчина 1953 года рождения с ушибом лица оставлен на месте ДТП", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия устанавливают.