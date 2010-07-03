Два человека пострадали в ДТП в Иваново

В Иваново два пассажира автобуса пострадали из-за резкого торможения перед тросом грузовика, который буксировал машину, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла в понедельник, 22 апреля, на транспортном кольце у автовокзала.
"По предварительной информации, водитель грузовой автомашины "Газель" буксировал аналогичный автомобиль на тросе и готовился к съезду с автомобильного кольца на второстепенную дорогу", – говорится в сообщении.
Водитель автобуса решил перестроиться и встать между грузовиками, но увидел трос и применил экстренное торможение.
По данным МВД, на момент аварии в автобусе было 24 пассажира.
"Женщина 1947 года рождения с переломом ребер доставлена в медицинское учреждение. Мужчина 1953 года рождения с ушибом лица оставлен на месте ДТП", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия устанавливают.
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