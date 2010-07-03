Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Замглавы администрации Майкопа Михаил Галушко стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Его задержали и отправили в изолятор, сообщает СК по Адыгее.

По данным следствия, 22 марта 39-летний чиновник в своем кабинете получил 90 тысяч рублей от местной жительницы за совершение незаконных действий.

Сейчас сотрудники ведомства проводят оперативные мероприятия и выясняют все обстоятельства случившегося.