Студентка заявила о вымогательстве после отказа платить за порноролик с ее участием

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Студентка МГОУ из Кирова обратилась в столичную полицию с заявлением о вымогательстве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка рассказала, что через соцсеть "ВКонтакте" договорилась с неким мужчиной, что запишет для него порноролик со своим участием в обмен на денежное вознаграждение.

Однако после того, как она отправила видео, мужчина не только не заплатил ей, но сам стал требовать с нее 30 тысяч рублей, угрожая разослать запись всем друзьям девушки.

Девушка отказалась платить деньги и позвонила в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.