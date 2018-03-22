Врачи проверили детей из школы, где скончалась от туберкулеза медсестра

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Врачи обследовали около 70% учеников зеленоградской школы, с которыми работала скончавшаяся от туберкулеза медсестра.

Как рассказала главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Елена Богородская, заболевших среди школьников нет, передает Агентство "Москва".

Богородская отметила, что врачи проводят обследование сотрудников школы и поликлиники, среди них также никто не заболел. По ее словам, Центр борьбы с туберкулезом полностью контролирует ситуацию в учреждениях Зеленограда. Отмечается, что в школе провели дезинфекцию.

Медсестра из школы №1151 умерла от открытой формы туберкулеза. Об этом родители школьников узнали во время собрания. В медкнижке скончавшейся стояла отметка о прохождении флюорографии в одной из больниц Тверской области. Документ был выдан в августе прошлого года, пояснила Богородская.

Ранее стало известно, что заболеваемость туберкулезом в Москве в 2017 году снизилась на 10%, а смертность населения города от заболевания уменьшилась на 1,7%.

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