Не менее 57 человек пропали без вести после обрушения в карьере на севере Китая

Фото: ТАСС/Tao Liang/Xinhua via ZUMA Wire

Не менее 57 человек числятся пропавшими без вести после обрушения грунта в угольном карьере в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом информирует Центральное телевидение КНР.

Происшествие случилось в аймаке Алашань. На территорию обрушений прибыли порядка 200 специалистов и представителей разного рода экстренных служб. На данный момент спасательные мероприятия продолжаются.

Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи рассказали, что из-за оползня, который появился после сильных ливней, произошло обрушение участка автодороги Джубга – Сочи. Дорожники огородили место происшествия.

На тот момент движение проводилось в реверсивном режиме.

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