Один человек погиб в результате ДТП на востоке столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и один получил ранения в результате ДТП на востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка ГИБДД, авария произошла в районе дома 16 по Открытому шоссе на пересечении с Северо-Восточной хордой. Водитель легкового автомобиля Nissan допустил наезд на препятствие, от полученных травм мужчина скончался на месте. Его пассажир получил серьезные травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.