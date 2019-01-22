Ушедшую из дома девочку нашли живой спустя три месяца

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Московскую школьницу, которая ушла из дома три месяца назад и пропала, нашли живой. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах города.

Как рассказал собеседник агентства, в ночь на 22 января сотрудники патрульно-постовой службы остановили девочку на улице Клинская для проверки документов. Выяснилось, что 16-летняя Полина, ученица девятого класса одной из столичных школ, находится в федеральном розыске. Девочку искали с 21 октября 2018 года, после того как они ушла из дома.

По словам представителя правоохранительных органов, полицейские попросили у девочки объяснить, что произошло. Затем ее передали инициатору розыска – УМВД России по Красногорску.