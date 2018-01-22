Неизвестный открыл стрельбу из автомата на западе Москвы

22 января, 13:37
фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Неизвестный открыл стрельбу из автомата во время конфликта у кафе на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел около кафе "Шале" на улице Производственная вечером 20 января. В драке участвовали около 15 человек. Несколько участников конфликта распылили в лицо противникам газ из баллончиков. После этого один из них открыл стрельбу.
Прибывшие полицейские изъяли из автомобиля Mercedes Benz E200, припаркованного у кафе, автомат и 19 патронов к нему. Также на асфальте нашли две гильзы от холостых патронов. Все боеприпасы отправили на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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