Неизвестный открыл стрельбу из автомата на западе Москвы

фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный открыл стрельбу из автомата во время конфликта у кафе на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около кафе "Шале" на улице Производственная вечером 20 января. В драке участвовали около 15 человек. Несколько участников конфликта распылили в лицо противникам газ из баллончиков. После этого один из них открыл стрельбу.

Прибывшие полицейские изъяли из автомобиля Mercedes Benz E200, припаркованного у кафе, автомат и 19 патронов к нему. Также на асфальте нашли две гильзы от холостых патронов. Все боеприпасы отправили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".