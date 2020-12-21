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Происшествия

15:09

Автомобиль сбил людей, помогавших попавшему под машину инспектору ДПС

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канала Baza

Автомобиль наехал на людей, помогавших инспектору ДПС, попавшему под машину, сообщает РИА Новости.

Авария произошла 19 декабря в Купавенском проезде. Водитель Hyundai проследовал на запрещающий сигнал светофора и сбил госавтоинспектора, который замерял ранее произошедшее ДТП.

Водитель вышел из машины на проезжую часть, чтобы оказать помощь инспектору. Также туда направились очевидцы происшествия. В этот момент на них наехал автомобиль Chevrolet.

После этого Chevrolet столкнулся с Hyundai. В результате пострадали сотрудник ГИБДД и сбивший его водитель Hyundai. Обоих госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее авария с участием машины каршеринга и внедорожника произошла в районе Отрадное на северо-востоке столицы. Автомобили столкнулись в районе дома 27 на улице Бестужевых.

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