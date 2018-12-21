На западе Москвы горят гаражи

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На западе Москвы начался пожар. По данным экстренных служб, огонь вспыхнул по адресу Дорожная улица, дом № 52.

Горят гаражи, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Огонь может распространиться на ближайшие постройки. На место ЧП направляются 10 пожарных расчетов.