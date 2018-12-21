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09:46

Экс-участника шоу "Уральские пельмени" обокрали в Москве

происшествия

09:46

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Фото: ТАСС/Пресс-служба "Шоу Уральские пельмени"

В центре Москвы обокрали экс-участника команды КВН "Уральские пельмени" и одноименного шоу Сергея Нетиевского. Инцидент произошел 20 декабря в Милютинском переулке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам телеведущего, неизвестный разбил стекло в его машине и украл из салона сумку с ноутбуком стоимостью 100 тысяч рублей.

Сотрудники МВД проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Нетиевский известен как участник команды "Уральские пельмени", также он выступал продюсером и режиссером юмористического шоу "Ньюс-Баттл Профилактика" на телеканале Москва 24.

происшествия

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