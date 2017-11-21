Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Подмосковье возросло до 12

Фото: Агентство "Москва"

Число пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Домодедовском районе возросло до 12 человек. 11 из них доставили в ближайшие больницы.

Как рассказали в министерстве здравоохранения столичного региона, один из раненых отказался от госпитализации. Детей среди пострадавших нет, передает Агентство "Москва".

По одной из версий, водитель рейсового автобуса уснул за рулем. Об этом сообщает государственная компания "Автодор".

Ранее стало известно о пяти пострадавших, четверо из которых находились в состоянии средней тяжести.

Авария произошла примерно в 7:00 во вторник, 21 ноября на 34-м километре трассы М4 "Дон". Автобус "Неоплан" столкнулся с легковыми автомобилями Ford и Mitsubishi, после этого автобус пробил барьерное ограждение и выехал в кювет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.