Детский омбудсмен выступила против ужесточения УК после трагедии в Ступине

21 августа, 18:58
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила против ужесточения Уголовного кодекса РФ после трагедии в Ступине. Об этом омбудсмен рассказала журналистам портала Москва 24.
"За детей несут ответственность их родители. Если они станут ответственнее и более сознательно подходить к своей миссии, тогда мы сможем избежать подобных трагедий. Это преступная халатность родителей", – отметила Мишонова.
Помимо этого, она напомнила, что уже введена уголовная ответственность за оставление человека в опасности. По поводу мер наказания омбудсмен отметила, что ужесточать их не нужно.
"Мать наказала сама себя намного сильнее, чем это может сделать кто-то другой", – подытожила уполномоченный по правам ребенка в Московской области.
Ранее в подмосковном Ступине началось расследование гибели пятилетнего ребенка, который задохнулся в машине. Мать мальчика Олеся Елецкова оставила малыша в салоне с заблокированными дверьми и закрытыми окна на два часа.
Согласно закону, детей младше семи лет нельзя оставлять в машине без присмотра взрослых. Максимальное наказание за нарушение – лишение свободы сроком до года и ограничение родительских прав.
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