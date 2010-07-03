Посольство Туркменистана в РФ опровергло слухи о смерти президента Бердымухамедова

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В посольстве Туркменистана в России категорически опровергли слухи о кончине президента республики Гурбангулы Бердымухамедова.

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", − заявил "Интерфаксу" представитель дипмиссии.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов якобы скончался во время отпуска. В некоторых интернет-изданиях утверждали, что причиной смерти туркменского лидера стала острая почечная недостаточность.