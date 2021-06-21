Водитель грузовика выехал на тротуар в центре Москвы

В центре Москвы на тротуар выехал грузовик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел около дома 4 по Садовой-Каретной улице в 16:40.

"Водитель грузового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу и совершил наезд на препятствие на тротуаре. Водитель госпитализирован, других пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также в медицинских кругах сообщили агентству, что водителю, предположительно, стало плохо из-за жары.

Ранее на Рублево-Успенском шоссе под мостом застряла фура, из-за чего растянулись многокилометровые заторы. На встречной полосе тоже был затор – машины вынуждены были тормозить, пропуская тех, кто объезжал грузовик.