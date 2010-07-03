Горящий грузовик парализовал движение на МКАД

На МКАД затруднено движение из-за возгорания грузовика

Днем во вторник, 21 мая, в районе 63-го километра МКАД движение транспорта было почти полностью парализовано из-за возгорания грузовика.

Сообщалось, что из-за происшествия были перекрыты две из шести полос. По последним данным, результате ДТП никто не пострадал.

