Полицейские задержали мужчину, облившего серной кислотой прохожих в Домодедове

21 марта, 23:26
Фото: Следственный комитет РФ
Подмосковные полицейские задержали мужчину, облившего серной кислотой троих жителей городского округа Домодедово. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщает Агентство "Москва".
"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений троим гражданам, один из которых – несовершеннолетний. В настоящее время сотрудниками полиции по месту проживания задержанного проводится обыск", – говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, утром 21 марта возле подъезда жилого дома в Подольском проезде он облил неустановленной жидкостью 26-летнюю девушку и ее молодого человека, в результате чего они получили химические ожоги и были госпитализированы.
В результате происшествия также пострадал 11-летний ребенок, проходивший мимо. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").
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